ダウ先物下げに転じる、米イラン停戦合意の可能性低いドル売り一服 パキスタンなど仲介役が米イラン戦争の「45日間」停戦に向け最善を尽くしているようだが、イランは米の要求を受け入れていないため合意に達する可能性は低いという。イラン側はわずか45日間の停戦のために要求を受け入れることはないだろう。 停戦期待からダウ先物は一時120ドル近く上昇したが買いは続かず、下げに転じている。ドル売り一服、原油先物は