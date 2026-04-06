秋田朝日放送 6日、秋田でソメイヨシノが開花しました。平年より１１日早い開花です。 午前１０時ごろの秋田地方気象台です。午前１０時半時点の秋田市の気温は１７．７℃で、ソメイヨシノの開花を後押しする暖かな陽気となりました。サクラを観測するための標本木に開花の基準となる数、５輪の花が咲いているのが確認されました。 平年と比べ１１日早く去年よりも９日早い開花で、２０２１年と２０２３年に次ぐ過去３番目