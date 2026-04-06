サカナクションの山口一郎が6日、都内で行われた「Shokz 2026年春 新商品発表会」に登場した。あす7日深夜に初回放送を迎えるニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）への意気込みを語った。【全身ショット】いい笑顔！シックなジャケット姿の山口一郎イベントでは、Shokzから初のフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」をあ