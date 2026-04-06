2025年に政界を引退し、現在はタレント活動を行う石原伸晃氏が、6日までに自身のインスタグラムを更新。元俳優の妻・里紗さんとの2ショットを添え、夫婦共演の“舞台裏”を明かした。【写真・動画】「奥様、美人ですね」「可愛い」元俳優の妻・里紗さんとの夫婦ショット伸晃氏は3日、フジテレビ系バラエティ『ぽかぽか』（月〜金前11：47）にゲスト出演。同日更新したインスタでは「#フジテレビ #ぽかぽか 夫婦で生出演中で