イラン出身のタレント、サヘル・ローズ（40）が6日、Xを更新。「戦争反対」と発信することについて思いをつづった。ローズは「戦争に反対することが、勇気のいる時代になってしまった」と、戦争反対を表明することが物議をかもすSNS上の現状に触れつつ、「でも、本当はそれは、特別なことではなくて、誰かの命が失われることに心が傷む、ただそれだけの、人としての感覚だったはず」と思いをつづった。母国に対する米国とイスラエ