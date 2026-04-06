フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。先日、パシフィコ横浜で開催されたのヴィンテージイベント「VCM VINTAGE MARKET vol.8」でゲットしたという品々を身にまとった姿を公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】日本最大級のヴィンテージ祭典で「ゲットした品々」身に着けポーズ「個性豊かでワクワクするものばかりでした」中川安奈さんは「先日のVCMでゲットした品々まとめ」と、投稿