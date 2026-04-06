日本テレビを3月末で退社した岩田絵里奈アナウンサー（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。フリーになって初の更新で、ドアップショットを投稿した。「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」とつづり、3月までとは雰囲気が変わった金髪のような明るいヘアカラーの笑顔ショットを公開。両手をほおにあてたり、ほおづえをついたり…。さらにはウインクショットも披露した。また、プロフィル欄には「フリーア