今回は、弁当でマウントをとるママ友を息子が黙らせたエピソードを紹介します。「茶色のおかずばっかりね」とバカにしてきたママに対し…「つい最近、幼稚園年長の息子の親子遠足に行きましたが、そこで嫌なことがあったんです。私が息子のために作った弁当を『茶色のおかずばっかりね』『栄養バランスが悪そう』などと言って、バカにしてくるママがいたからです。そのママは、自分が作ったキャラ弁を私の息子に見せ、『こういう弁