TOMORROW X TOGETHERが6日、8枚目ミニアルバム「7TH YEAR」のオフライン試聴会の様子をYouTube（ユーチューブ）チャンネルに公開した。韓国メディアが報じた。収録全6曲の一部を明かした。3月31日に韓国で開催されたオフライン試聴会の様子と、6曲のハイライト音源で構成された映像だった。韓国メディアのスターニュースは6日「オフライン試聴会では集まったファンに、新曲全曲を初めて聴かせるイベントを開催した。会場に足を運ん