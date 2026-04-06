【第95話】 4月6日 公開 第95話「記録」を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月6日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第95話「記録」をサンデーうぇぶりにて公開した。 帰宅後、池沢から送られてきた動画で花火を見る江口。そこには花火の最中は聞こえなかった、彼の言葉が入っており……。 サンデーうぇぶり「となりの席のヤツがそう