【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号】 4月6日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は4月6日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年19号」を発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアには新谷あやかさんが登場。巻頭カラーには連載再開の「アオアシ ブラザーフット」が掲載されている。 TVアニメ放送中の「スノウボ