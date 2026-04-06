道路交通法違反（無免許運転、最高速度違反）の疑いで、タンザニア国籍で千葉県佐倉市に住む職業不詳の男（22）が5日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は5日午後4時10分頃、上越市の北陸自動車道下り線で、無免許で乗用車を運転し、指定速度80キロを超える速度で走行した疑いです。警察によりますと、指定速度80キロの区間を100キロ以上で走行し続ける車をパトカーが発見。車を停止させたところ、運転して