★人気テーマ・ベスト１０ １蓄電池 ２防衛 ３データセンター ４半導体 ５宇宙開発関連 ６レアアース ７地方銀行 ８ＪＰＸ日経４００ ９ペロブスカイト太陽電池 １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「地方銀行」が７位となっている。 地方銀行の経営統合が進んでいる。しずおかフィナンシャルグループと名