デジタルグリッドは３日ぶりに反発している。同社は６日、芳雄製氷冷蔵（福岡県飯塚市）の冷蔵倉庫について、一部の電力を固定価格で調達する取り組みを支援したと発表した。ＤＧは民間電力取引市場「デジタルグリッドプラットフォーム」を運営している。ＤＧによると、芳雄製氷冷蔵は中東情勢が悪化する前に同サービスを通じて一部電力調達したことで、今回の影響を低減しているという。イラン戦争による原油価格の