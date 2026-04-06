倉敷市保健所によりますと、4月1日に定食や懐石料理を提供する「漁火大名」で食事をした4グループ54人のうち24人が、嘔吐や下痢など食中毒の症状を訴えました。 保健所が調査した結果、患者や店の従業員の便からノロウイルスが検出されたため、ノロウイルスによる集団食中毒と断定し、きょう（6日）から8日（水）まで店に対して3日間の営業停止の行政措置を行ったということです。 患者が食事をしたメニュー 患者が