BTSのJIN（ジン）が自身のInstagramを更新。3月31日に公開された「SWIM」ライブクリップ「Swimming Pool ver.」のオフショットを公開し、その抜群のスタイルが話題を集めている。 【写真】BTSジンの美しい立ち姿／赤シャツ×ブラックスーツにカーキジャケット、多彩なスタイルで魅了／アヒル浮き輪でお昼寝ショット【動画】「‘SWIM’ Live Clip II. （Swimming Pool ver.）」 ■BTSジン、ブラックスーツで“