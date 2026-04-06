『BRUTUS』の公式SNSが更新され、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴を起用した最新号「大森元貴の、頭の中。」から、撮影風景を収めた映像が公開された。 【動画＆写真】大森元貴のポートレート撮影風景／「大森元貴の、頭の中。」を表現したビジュアル＆オリジナルムービー／『BRUTUS』表紙＆駅ポスタービジュアル ■大森元貴の撮影風景＆操上和美のインタビュー公開 投稿では、「写真家・操上