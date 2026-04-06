マントルトーク公式Xで豪華コナングッズが当たるキャンペーンを開催！アカウントをフォローし、最も「マントル（アツい）」と思うコナンのセリフにハッシュタグ【#マントルトーク】・【＃劇場版名探偵コナン】をつけて投稿すると抽選で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』ポスター（10名様）や劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』風のハンディファン（５名様）が当たるキャンペーンを実施します。◆キャンペーン期