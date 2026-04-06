4日未明、新潟市西区で火災の通報を受けて駆けつけた消防隊員に暴行を加えたとして、無職の男(74)が公務執行妨害の疑いで逮捕されました。男は容疑を否認しています。 警察によりますと、無職の男は4日午前3時20分ごろ、この男の家族から火災の通報を受けて自宅に駆けつけた消防隊員に対して、持っていたプライヤーで頭などを殴る暴行を加えたとして現行犯逮捕されました。消防隊員はヘルメットをかぶっていて、ケガはあ