◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)大谷翔平選手が第2号を放ち、連続試合出塁記録は「40」へ伸ばしました。第1打席は空振り三振で終えた大谷選手は3回の第2打席、昨季まで巨人で活躍していたグリフィン投手の4球目のカットボールを振り抜き、打球はアーチを描きスタンドへ一直線。2試合ぶりの第2号を放ちました。大谷選手は昨季1号を2試合目に放ち、今季は7試合目とファンにとっては待望の一発に