タレントの上沼恵美子（70）が6日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。トイレ設備への不満を訴えた。ホテルの客室設備の話題になり、「ウォシュレットはジャパニーズホテルって言われてて」と切り出した上沼は、日本のウォシュレットを絶賛。最近は「ヨーロッパやハワイで導入してるホテルもある」と、海外のホテル事情にも触れた。これを受けて、番組アシスタントの同局・北村真平アナウンサーが