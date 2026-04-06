【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 2−0 京都（4月4日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】ライン上ギリギリの神クリア（複数角度から）まさに離れ業だ。日本への帰化が噂される超新星が、1mm単位でのスーパークリアで絶体絶命のピンチを防いだ。4月4日に明治安田J1百年構想リーグの第9節が開催され、ガンバ大阪と京都サンガF.C.が対戦。関西対決となった一戦はホームのG大阪が幸先よく先制し、攻勢を強めたまま追