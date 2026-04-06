ドジャースは５日（日本時間６日）、公式インスタグラムを更新。「トロントへのハッピー・フライト」と記し、ナショナルズに３連勝したワシントンＤＣから次戦、ブルージェイズ３連戦が行われるカナダ・トロントへ向かうナインの写真を投稿した。新守護神のエドウィン・ディアス投手は左手を上げてカメラマンにあいさつ。同日のナショナルズ戦で２号ソロを放つなど逆転勝利に貢献した大谷翔平投手は、右手にペットボトルを持ち