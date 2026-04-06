天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは６日午前、東日本大震災から１５年にあたり、東京駅発の新幹線で福島県入りされた。両陛下が復興状況の視察で同県を訪ねられるのは令和になって初めて。１泊２日の日程で、愛子さまにとっては初の福島訪問となる。（坂場香織）ご一家は６日午前１１時２０分頃、福島駅に到着し、駅前に集まった人々に笑顔で手を振られた。福島市内の県庁に移動し、復興状況の説明を受けられる。午後、車で双