立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合の野田前共同代表は6日、自らのホームページで安定的な皇位継承についての考え方を改めて示した。政府は、有識者会議を経て国会に提出した報告書で2つの案を示していて、公明はいずれの案にも賛成の考えを示している。立憲出身の野田氏は、まず「女性皇族が結婚後も皇族身分を保持し、配偶者と子は皇族としない」とする案について、「夫と子も皇族とすることも検討すべきだ」との立憲の立