阿澄音々が、3月31日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）のグラビアに登場した。 阿澄音々 「週刊SPA!」 スラリと長い美脚がチャームポイントのレースアンバサダー・阿澄音々。誌面では、上品なのにしっかりグラマラスなボディを披露している。 ＜プロフィール＞2000年、神奈川県生まれ。レースクイーンとして活動。SUPER GT 2026 D’station Racingでは“フレッシュエンジェルズ”としてSUPER GT、スーパー耐久シリーズ