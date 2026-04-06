3月29日にアイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」を卒業した下谷あゆが5日にInstagramを更新。美脚全開のステージ衣装姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「176cm 股下90cmの無加工スタイル」元アイドル22歳、抜群プロポーション全開！ニーハイ姿にネット衝撃身長174cmの彼女が「#大阪#05#高身長女子#アイドル#過去」と投稿したのはフリルのあしらわれたステージ衣装のオフショット。写真には、