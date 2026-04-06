実写映画『おそ松さん』の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の追加出演者として、舞台版・アニメ版のキャストや、主演・Aぇ! group後輩にあたる関西ジュニアからのキャストが発表された。【写真】ムビチケビジュアルは6つ子たちが「シェー！」赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャー