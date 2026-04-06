お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#356が5日放送。#356では、番組9年目突入を記念した特別企画「人間パドック」を放送した。【写真】「綺麗でかあいい」柏木由紀、へそ出しアイドルコスがかわいすぎる「永遠のアイドル」お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが進行を務め、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、強い欲望を抱えた人物に密着したドキュメントVTRをみて、その