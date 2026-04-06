ロックバンド「サカナクション」山口一郎が６日、都内でイヤホンメーカー・Ｓｈｏｋｚの「２０２６年春新商品発表会」に出席した。山口は前身商品から使っており「このまま寝ちゃうくらい自然。アンバサダーだから言っているんじゃなくて、ずっとつけてる」と魅力を力説。「（イヤホンを）つけてること忘れて、その上からヘッドホンしちゃったりとか」と明かした。ライブで使うインイヤーモニターを作るときには「耳鼻科に