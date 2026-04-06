俳優の本宮泰風が６日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）に生出演した。妻でタレントの松本明子は同番組の月曜アシスタントを務めているが今月２日に左足首を骨折し入院しこの日の放送を休んだ。当初はこの日、本宮とラジオ生放送で夫婦共演するはずだったが妻が骨折で休んだことに本宮は「このたびはいろいろとご迷惑をかけ申し訳ございません」と謝罪していた。さらに骨折した状況