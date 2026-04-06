お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが2026年4月6日にXを更新。クロちゃんらしからぬポストが波紋を広げている。「クロちゃんってこんなこと言うキャラだっけ？」クロちゃんは6日にXで「あーあ、好感度高かったのに、長々と垂れ流ししてアンチ増やしてる」と投稿。何に関することかは説明しなかったが、「隠れアンチをつくりすぎると決定的なダメージを食らった時に、一気にアンチとして攻撃されるよー」とつづっていた。ク