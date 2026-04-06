プロ野球・ヤクルトで活躍した青木宣親氏（現ＧＭ）の妻で、元テレビ東京アナウンサーの青木佐知さんが、学童野球を終えた長男との親子ショットを公開した。佐知さんは５日、自身のインスタグラムを更新。「４月に入りましたね３月末で学童野球も無事終わりました感謝の気持ち、伝えたいことは山ほどありますが、温かく見守ってくださった歴代監督、コーチ、保護者の皆さまには深く御礼申し上げます」と記し、ユニホーム姿