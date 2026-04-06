女性4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが5日、自身のインスタグラムを更新。投稿した“2ショット”がファンを驚かせた。 【写真】デッカい？ちっちゃい？ 何にしても2人いるどうなってるの 「赤レンガ倉庫」とだけ記したSUZUKA。新しい学校のリーダーズは4日の神奈川県横浜市での「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の出演アーティストに