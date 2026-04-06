山形地方気象台は6日、気象台のサクラが満開になったと発表しました。平年より12日、去年より8日早い満開です。山形県山形市内は6日午前中から日差しが差し込む穏やかな一日となりました。こうした中、山形地方気象台は6日午前、敷地内に植えられたサクラの標本木が満開になったと発表しました。平年より12日早く、去年より8日早い満開です。山形市の霞城公園東大手門前の通りでは、花開いたサクラの木の下を散策する人や、カメラ
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