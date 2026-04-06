ジーユーから、夏の海をテーマにしたポケモンのコレクションが登場！親子でマリンルックも楽しめるファッションアイテムがメンズ2型・キッズ3型で展開されます☆ ジーユー「ポケモン」コレクション 価格帯：990円〜1,990円発売日：2026年5月22日（金）より販売開始商品数：メンズ2型・キッズ3型販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア ｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージの