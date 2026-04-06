韓国石油化学企業の事業再編案議論がスピードを出せず、韓国政府が提示した再編案提出期限である1−3月期を超えることになった。韓国3大石油化学団地のうち、大山（テサン）のHD現代オイルバンクとロッテケミカル、麗水（ヨス）の麗川（ヨチョンNCCとロッテケミカルは企業が事業再編計画書の最終案を提出したが、蔚山（ウルサン）のSKジオセントリック、大韓油化、エスオイルは協議が難航している。その上中東の戦争でホルムズ海峡