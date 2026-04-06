1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」シュタイフから、原作デビュー100周年の『くまのプーさん』から、やわらかく滑らかな手触りで人気を博すフレンズシリーズ「ディズニー ピグレット」が発売されます☆ シュタイフ レンズシリーズ「ディズニー ピグレット」 価格：8,800円(税込)発売予定：2026年4月下旬サイズ：20cm品番：024733 1926年にA.A.ミ