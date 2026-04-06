治療の影響とはいえ、ツッコまずにはいられなかったようだ。安田大サーカスのクロちゃんが4月3日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。共演ギャルモデルの滑舌の悪さを「ボビーがしゃべってるのとあんまり変わんない」と表現する一幕があった。【映像】ギャルの滑舌がボビー・オロゴン？いきなりの衝撃報告だった。番組冒頭、ギャルモデルのあおぽんは「アニオタギャルのあおぽんで