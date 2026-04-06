俳優の杉浦太陽が5日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美と、三男・幸空（こあ）くん、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの4人で公園に出かけたことを報告した。【映像】家族旅行中の生後7カ月の夢空ちゃん「家族でピクニック」というタイトルでブログを更新した杉浦は、「ノン、コア、ユメの4人ピクニック」と、家族水入らずで過ごしたことを報告。幸空くんと夢空ちゃんが寄り添う笑顔の兄妹ショットを公開した。続けて