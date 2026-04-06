犬が『高所に登ろうとする』心理５選 部屋の中でも高所に登ることを好む犬は珍しくありません。なぜ犬たちは高所に登りたがるのか、その心理を解説します。 1.周囲の安全を確認して安心したい 犬が高所に登ろうとする理由は、本能的な心理が働いているからと言われています。もともと屋外で生きていた犬たちは、家庭犬となった現在でも野生動物の本能が多少は備わっています。 高所に登るのは、高い場所から周囲を一望するこ