群馬−長野県境は「片峠」だらけ山越えの道が上りを終え、下りに入る地点が「峠」です。多くの峠では、上りがなだらかなら下りもおだやか、上りが厳しければ下りも急といった対照形をとりますが、山系によっては峠の両側で傾斜の状況が大きく異なる「片峠」もあります。【写真】GoogleMapもビビる!? “あり得ない”つづら折れ「田口峠」を走る（地図／写真）なかでも群馬県と長野県の県境部、榛名山〜浅間山を結ぶ線より南側は、