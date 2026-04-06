【大人の装備、春の新定番】スーツや革靴、カバンと同じように、名刺入れやネクタイも立派なビジネスアイテム。枠組みや型が決まりきったビジネス小物だからこそ、ほかとは違う「ちょっと良いモノ」は周りとの差別化や印象付けにもぴったり。デキるオトコの演出にひと役買う、モノ選びのコツを訊いた！＊＊＊人の印象は「見た目が9割」なんて耳にするように、服装や振る舞いが相手へ与える影響はビジネスシーンにおいても