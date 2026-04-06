坂出海上保安署によりますと、きょう（6日）午前8時59分ごろ、香川県丸亀市手島沖でプレジャーボート同士が衝突する事故があり、けが人が出ているということです。 【発生場所の地図】プレジャーボート同士の衝突事故香川県丸亀市手島沖 衝突したプレジャーボートAには1人、Bには2人が乗っていて、両船の乗船者にけが人が出ていますが、命に別状はないということです。 また、この事故に