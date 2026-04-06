ホスピタリティオペレーションズは、「スマイルスマートイン那覇久米」を4月20日にリブランドオープンする。建物は地上10階建て。客室はダブル40室、ツイン13室、バリアフリー対応のユニバーサルツイン1室の全54室を設ける。広さはいずれも20平方メートルで、バスとトイレを分けた水回りに加え、洗浄機能付きトイレ、電子レンジ、冷蔵庫などを備える。館内は全館禁煙でコインランドリーと乾燥機を設置した。チェックインはスマート