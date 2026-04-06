洗い物のあと、鍋ふたの置き場にちょっと困ることはありませんか。カゴに入れると場所を取るし、立てかけると不安定になりがち。そんなときセリアで手に入るアイテムを使えば、引っ掛けるだけで置き場所がすっきり決まります。手持ちのラックをそのまま使いながら、ちょっとした使いにくさを整えたいときにぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレス水切りラック用鍋ふたホルダー価格：￥110（税込）サイ