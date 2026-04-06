クロスホテル大阪は、プロ野球球団オリックス・バファローズとコラボして「Bs ROOM 2026」を3月30日から2027年1月31日まで、観戦チケット付きは9月26日まで提供する。客室は、扉に新ロゴと球団カラーをあしらい、床一面に人工芝を敷き、球団応援歌「SKY」の歌詞を組み込んだ京セラドーム大阪のパノラマウォールシートや選手のサインを使ったウォールシート、選手画像を使用したストリートアート調のウォールデザインを配した。選手