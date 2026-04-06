任期満了に伴う西川町長選挙があす告示されます。 【写真を見る】西川町長選挙あす告示現職と新人の一騎打ちか（山形） 立候補を表明しているのは現職と新人の２人で、４年前の前回と同じ候補者同士の一騎打ちとなる見込みです。 西川町長選挙に立候補を表明しているのは、２期目を目指す現職の菅野大志さん（４７）と、西川町に住む新人の、大泉敏男さん（７１）の２人で、前回４年前と同じ構図となる見込みです。 西川町出