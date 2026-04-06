日本代表は英国遠征でスコットランドとイングランドを相手に連勝した。サッカーの母国を代表する世界トップクラスに敵地で勝利したことは、世界の驚きを誘っている。一方で、サポーターが欠かさずに聖地ウェンブリーで清掃する姿も世界で反響を呼んだ。これを受け、３大会連続でワールドカップ予選敗退となったイタリアでは、ピッチでの躍進に甘んじることなく、謙虚な姿勢を保っている日本を見習うべきとの声があがった。『Ca