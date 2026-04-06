数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！集中して計算に取り組む時間は、日常の喧騒を忘れて頭をリセットするのにぴったりです。パズルを解くような感覚で、楽しみながら挑戦してみましょう。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。42 □ 7 □ 3 □ 4 = 22 ヒント：まずは左端の「42 □ 7」に注目してください。ここを割り算にすると、あとの数字がぐっと扱いやすく